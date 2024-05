تیزر جدیدی از Call of Duty Black Ops 6 منتشر شد؛ فردا تریلر لایو اکشن پخش می‌شود

«حقیقت دروغ است»، این شعار نام تریلر لایواکشن Call of Duty Black Ops 6 خواهد بود. تریلر لایواکشن Call of Duty Black Ops 6 فردا ۲۸ مه (۸ خرداد) منتشر می‌شود. شرکت اکتیویژن (Activision) همچنین تیزری جدید برای این اثر منتشر کرد. تیزر مذکور را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: رونمایی کامل از Call of […]