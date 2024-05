انتظارات ما از شوکیس Xbox در سال ۲۰۲۴

کم‌کم باید برای شوکیس Xbox آماده شد. بنا بر اخبار، این مراسم که در تاریخ ۹ ژوئن (۲۰ خرداد) برگزار می‌شود، میزبان عناوین جدید و سورپرایزهای هیجان‌انگیز مایکروسافت خواهد بود.

نمایشگاه بازی‌های ایکس باکس، رویداد سالانه مایکروسافت برای معرفی بازی‌های جدید این شرکت است و معمولاً بزرگترین معرفی‌های سال در همین مراسم صورت می‌گیرد؛ از این رو، نمایشگاه بازی‌های ایکس باکس احتمالاً شامل سورپرایزهای بسیاری خواهد بود، خواه این شگفتی اولین نگاه به عناوین کاملاً جدید باشد یا اطلاعاتی در مورد بسته الحاقی بازی Starfield.

انتظار می‌رود در این رویداد شاهد نمایش‌ مفصلی از بازی‌های Avowed و STALKER 2 و عناوین مورد انتظار دیگر به همراه تاریخ انتشار احتمالی و تریلرهای جدید آن‌ها باشیم.

با نهایی شدن خرید Activision Blizzard در سال گذشته، حجم استودیوهای داخلی مایکروسافت به طور چشمگیری افزایش یافته و این شرکت چندین فرنچایز محبوب را زیر چتر خود آورده است. رویداد پیش‌رو، اولین نمایشگاه پس از نهایی شدن این خرید بزرگ خواهد بود، به این معنی که مجموعه عناوین احتمالی برای معرفی، بیش‌تر از همیشه است. با این حال، با نگاهی به عملکرد ایکس باکس و عناوینی که در حال توسعه هستند، می‌توان حدس زد که کدام بازی‌ها بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. در این مقاله، به عناوین مهمی که در این شوکیس چشم انتظارشان هستیم، خواهیم پرداخت.

Starfield: Shattered Space

