مکان فیلم‌برداری اسپین‌آف جدید Game of Thrones به نام A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight اعلام شده است.

زمان چندانی به پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونی مورد انتظار و حماسی House of the Dragon باقی نمانده تا شاهد آغاز واقعه “رقص اژدهایان” معروف داستان‌های جرج آر. آر. مارتین باشیم. با این حال فرنچایز تلویزیونی Game of Thrones تنها مختص به این پیش درآمد نبوده و شبکه HBO در نظر دارد تا هر سال را به تولید و پخش مجموعه جدیدی اختصاص دهد تا بتواند تمامی داستان‌های سرزمین وستروس را پوشش دهد و به همین سبب نیز به زودی تولید فصل نخست سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight آغاز خواهد شد.

این سریال جدید که براساس رمان Dunk & Egg نوشته شده، رویدادی در حدود ۱۰۰ سال پیش از وقایع بازی تاج و تخت را شامل شده و حول محور شخصیت‌هایی به نام‌های سر دانکن تال و همراهش اگ جریان دارد که ماجراجویی‌های هیجان انگیزی را پشت سر گذاشته و به ترتیب توسط پیتر کلافی و دکستر سول نقش آفرینی خواهند شد. اثری که مکان فیلم‌برداری آن مشخص شده و طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری BBC مطلع شدیم که تیم بازیگری و دست اندرکاران پشت صحنه به زودی باید در بلفاست از کشور ایرلند شمالی گرد هم شوند. شهری که پیشتر نیز بخش‌هایی از بازی تاج و تخت در آن فیلم‌برداری شده بود.

باید صبر کرد و دید که پس از House of the Dragon و A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight نوبت به ساخت چه اسپین‌آف دیگری از دنیای ساخته شده توسط جرج آر. آر. مارتین خواهد رسید.

منبع: کامیک‌بوک