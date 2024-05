به گفته‌ی جرج آر. آر. مارتین سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight لحن بسیار متفاوت‌تری خواهد داشت.

تولید سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight بزودی آغاز می‌شود و به لطف جرج آر. آر. مارتین می‌تاون پیش‌زمینه‌ای را درباره این سریال داشته باشیم. او در وبسایتش نوشت که نه تنها این سریال کوتاه‌تر از Game of Thrones و House Of The Dragon خواهد بود، بلکه لحن و سبک متفاوت‌تری خواهد داشت.

The Hedge Knight خیلی کوتاه‌تر از Game of Thrones و House Of The Dragon است و لحن خیلی متفاوتی دارد؛ اما همچنان داستان در وستروس جریان دارد پس هیچکس در امان نیست. آیرا پارکر (نویسنده سریال) و تیمش کار بزرگی را انجام می‌دهند.

جرج آر. آر. مارتین نیز به یکی از کارگردانان سریال به اسم اووِن هریس اشاره کرد که سه قسمت از شش قسمت را کارگردانی خواهد کرد. اووِن هریس در سریال Black Mirror اپیزود San Junipero را کارگردانی کرده است که اپیزود موردعلاقه‌ی جرج آر. آر. مارتین نیز می‌باشد.

داستان سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight یک قرن قبل از اتفاقات سریال Game of Thrones اتفاق می‌افتد و روایت ماجراجویی‌های شوالیه‌ای به اسم دانکِن و پادویش اِگ در وستروس است.

انتظار می‌رود که سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight در سال ۲۰۲۵ پخش شود.

منبع: ComicBook