شایعه: انتشار Call of Duty Black Ops 6 روی گیم پس در این هفته اعلام می‌شود

بر اساس اطلاعات مندرج بر برنامه ایکس باکس گیم پس، احتمالا خبر انتشار بازی Call of Duty Black Ops 6 در هنگام عرضه، طی هفته جاری اعلام می‌شود. بازی Call of Duty Black Ops 6، جدیدترین ساخته استودیوی Treyarch است و نخستین عنوان سری Call of Duty که تحت نظارت مایکروسافت عرضه می‌شود. شایعات و […]