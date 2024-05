تصویر شخصیت منفی فصل دوم The Last of Us فاش شد

جفری رایت ایفای نقش آیزاک را در جریان وقایع فصل دوم مجموعه تلویزیونی The Last of Us بر عهده دارد که در تازه‌ترین تصویر منتشر شده می‌توانیم ظاهر وی را مشاهده نماییم.

برخلاف فصل نخست مجموعه تلویزیونی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) که کلیت داستان تنها بر ماجراجویی و سفر جوئل و الی با نقش آفرینی پدرو پاسکال و بلا رمزی جریان داشت، در جریان وقایع فصل دوم شاهد گسترش داستان پردازی هستیم که به طبع پای شخصیت‌های متعددی را به ماجرا باز خواهد کرد. فصل دومی که یک سازمان نظامی تندرو و بی‌رحم را نیز وارد میدان کرده که اتفاقات شوکه‌کننده‌ای را رقم خواهند زد.

این سازمان که تحت عنوان WLF شناخته شده و همانند گرگ‌هایی بی‌رحم، هر موجود زنده‌ای که برخلاف اصول و آرمان‌های آن‌ها عمل کند را سلاخی خواهند کرد، توسط فردی به نام آیزاک رهبری می‌شود که نقشی کوتاه ولی به یاد ماندنی در بازی ویدیویی The Last of Us Part II داشت و توسط جفری رایت صداگذاری شده بود. شخصیتی که در فصل دوم سریال اقتباسی نیز حضور داشته تا توسط خود این بازیگر ۵۸ ساله نقش آفرینی شود.

حال نیز تصاویری از پشت صحنه منتشر شده که ظاهر آیزاک را به معرض نمایش گذاشته است. شخصیتی که قطعاً رفتارها و اصول اخلاقی سفت و سختش می‌تواند بینندگان تازه وارد به این فرنچایز را شوکه نماید.