فصل جدید Rainbow Six Siege با نام Operation New Blood معرفی شد

شرکت Ubisoft روز گذشته از Operation جدید بازی Rainbow Six Siege رونمایی کرد. این فصل که New Blood نام دارد، دومین فصل این اثر بوده که هیچ اپراتور جدیدی به بازی اضافه نمی‌کند. فصل دوم سال نهم بازی Rainbow Six Siege، متفاوت از فصول پیشین خواهد بود. Operation جدید این بازی، در کنار Operation Health […]