Zavala تحت تاثیر The Witness قرار می‌گیرد، Cayde و Crow با هم متحد شده‌اند و پایان واقعیت مشخص می‌شود.

استودیوی Bungie تریلر جدیدی از بازی Destiny 2: The Final Shape منتشر کرده است که پایانی بر حماسه روشنایی و تاریکی (Light and Darkness) خواهد بود. The Witness شروع به تحریف واقعیت می‌کند و Vanguard برای مقابله با آن، وارد Pale Heart of the Traveler می‌شود. هر کدام از آن‌ها، با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهند بود.

تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید:

به‌نظر می‌رسد The Witness، سعی دارد Zavala را با تجدد حیات همسرش وسوسه کند. سایز اعضای Vanguard، هنوز به خود نیامده‌اند که منجر به تنش و گم شدن Zavala می‌شود. Cayde-6 گرفتار The Witness خواهد شد و Crow به نجات او می‌آید. Ikora نیز پیش از آنکه با بمب Nova انتقام بگیرد، به شدت زخمی شده است.

بازی Destiny 2: The Final Shape برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و PC در ۴ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۵ خرداد ۱۴۰۳) منتشر خواهد شد.