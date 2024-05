سریال Blade Runner 2099 دنباله‌ای برای مجموعه فیلم‌های بلید رانر است که زمان و مکان فیلم‌برداری آن مشخص شده است.

مجموعه فیلم‌های «بلید رانر» از جمله مجموعه فیلم‌های برجسته و محبوب علمی تخیلی به شمار می‌رود که توانسته مورد توجه طرفداران قرار بگیرد و حالا نیز دنباله‌ای در قالب یک سریال برای این فیلم‌ها در حال ساخت است و سرویس آنلاین آمازون پرایم آن را پخش خواهد کرد.

به تازگی آشکار شده که فیلم‌برداری سریال «بلید رانر ۲۰۹۹» قرار است از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ میلادی در مکان‌هایی در پراگ و اسپانیا شروع شود. تولید این سریال تا اواخر سال جاری میلادی و تا ماه دسامبر ادامه خواهد داشت و ادامه حماسه افسانه‌ای بلید رانر را به نمایش در خواهد آورد.

بازیگر برجسته و سرشناس میشل یئو که برای بازی در فیلم Everything Everywhere All at Once جایزه اسکار گرفت، قرار است نقش اصلی این سریال را بازی کند. ساخت این سریال در اواخر تابستان سال ۲۰۲۲ میلادی اعلام شده و حالا پس از گذشت تقریبا دو سال قرار است تولید و فیلم‌برداری این سریال شروع شود.

ریدلی اسکات که سکان کارگردانی فیلم اصلی این مجموعه محصول سال ۱۹۸۲ میلادی را در دست داشته بود و تهیه‌کننده دنباله آن به نام فیلم Blade Runner 2049 محصول سال ۲۰۱۷ بود، قرار است به عنوان تهیه‌کننده در این پروژه تازه فعالیت داشته باشد. حضور ریدلی اسکات در این پروژه باعث می‌شود تا این سریال به ریشه‌های این فرنچایز وفادار باقی بماند.

سیلکا لوئیسا که به خاطر کار در Shining Girls و همچنین تهیه‌کنندگی سریال Strange Angel و سریال Halo شهرت دارد، مدیریت اجرایی سریال «بلید رانر ۲۰۹۹» را در دست دارد. جاناتان ون تولکن که دو قسمت ابتدایی سریال برجسته Shogun را کارگردانی کرده، قرار است قسمت ابتدایی این سریال تازه را کارگردانی کند.

منبع: collider