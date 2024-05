CD Projekt می‌خواهد بازی‌های بزرگ بیشتری را منتشر کند

شرکت لهستانی CD Projekt اعلام کرده است که قصد دارد در آینده عناوین بزرگ بیشتری را به بازار عرضه نماید. بدون در نظر گرفتن بسته‌های الحاقی، شرکت CD Projekt تا به حال عناوین بزرگی شامل The Witcher، The Witcher 2: Assassins of Kings ، The Witcher 3: Wild Hunt و Cyberpunk 2077 را منتشر کرده […]