برای اولین بار شخصیت تام بامبادیل را در سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power ببینید

دلایل زیادی وجود دارند تا عاشق دنیایی شویم که جی. آر. آر. تالکین در ارباب حلقه‌ها و اقتباس سه‌گانه پیتر جکسون خلق کرده است. خط داستانی جذاب، لوکیشن‌های منحصر به فرد و از همه مهم‌تر شخصیت‌های فوق‌العاده و یونیک که زندگی کردند و بعضی‌شان در سنین مختلف زیستند. یکی از این شخصیت‌ها تام بامبادیل است، شخصیتی جذاب از رمان‌های فانتزی که ریشه‌اش در آردا حتی برای الف‌ها ناشناخته است. بامبادیل هرگز در اقتباس‌های لایو اکشن قبلی تالکین حضور نداشته است. گرچه سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power اولین تصاویر این شخصیت را در فصل دوم منتشر کرده است. بامبادیل یکی از موجودات جالب سرزمین میانه است که لرد الراند او را موجودی عجیب و غریب می‌نامد. تصاویر منتشر شده بامبادیل را با شخصیتی به نام استرنجر نشان می‌دهد. این دو در حال صحبت در کلبه‌ای نزدیک Rhun- سرزمینی در شرق زمین میانه- هستند. تام پیر شخصیتی است که در سرزمین میانه زندگی کرده است. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

