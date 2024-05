ویدیوی جدیدی از انیمیشن Ultraman: Rising منتشر شد

به تازگی ویدیوی جدیدی از انیمیشن Ultraman: Rising منتشر شده که می‌توانید آن را تماشا کنید.

داستان انیمیشن Ultraman: Rising درباره بازیک بیسبالی به اسم کِن ساتو است که لباس مخصوص Ultraman را به تن می‌کند و تبدیل به یک قهرمان می‌شود. در همین حال او مسئیولیت بزرگ کردن یک بچه کایجو را برعهده دارد. او حالا با وظایف جدیدی که دارد باید از توکیو در مقابل تهدیدهای مختلف جلوگیری کند. ویدیوی جدید را در ادامه مشاهده کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

انیمیشن Ultraman: Rising توسط شانون تیندل کارگردانی می‌شود که پیشتر داستان انیمیشن Kubo and the Two Strings را نوشته است و به همراه مارک هایمز نویسندگی آن را برعهده دارد. از صداپیشگاه این انیمیشن می‌شود به جده واتانابه، تاملین توبیتا و جولیا هریمن اشاره کرد.

انیمیشن Ultraman: Rising در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) پخش خواهد شد.

منبع: Collider