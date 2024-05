رابطه آشفته نیکول کیدمن و زک افرون در تریلر فیلم A Family Affair

تریلر فیلم کمدی عاشقانه‌ی A Family Affair یک رابطه‌ی عاشقانه‌ی غیرمنتظره را بین یک زن میانسال با بازی نیکول کیدمن و یک مرد جوان با بازی زک افرون به تصویر میکشد.

فیلم A Family Affair (یک رابطه‌ی خانوادگی)، روایتگر داستان دختر جوانی به نام زارا با بازی جویی کینگ است که دستیار یک بازیگر مشهور به نام کریس کول با بازی زک افرون است. او به دلیل غرور و تکبر کریس کول از او متنفر است؛ اما همه‌چیز وقتی برای او بدتر می‌شود که زارا متوجه می‌شود که کریس و مادرش عاشق یکدیگر شده‌اند.

شما می‌توانید تریلر فیلم A Family Affair را در بخش زیر تماشا کنید.

فیلم A Family Affair به کارگردانی ریچارد لاگراوینس و بر اساس فیلمنامه‌ای از کری سالومن توسعه یافته است. ریچارد لاگراوینس پیش‌تر بابت کار بر روی فیلم‌هایی همانند The Bridges of Madison County (پل‌های مدیسون کانتی) و The Fisher King (شاه ماهی‌گیر) شناخته می‌شود. از بازیگران این اثر می‌توان به نیکول کیدمن، جویی کینگ و زک افرون اشاره کرد.

فیلم A Family Affair در تاریخ ۲۸ ژوئیه‌ ۲۰۲۴ (۸ تیر ۱۴۰۳) در سرویس نتفلیکس در دسترس قرار می‌گیرد.

