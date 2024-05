استودیوی Polyphony Digital به‌روزرسانی جدیدی را برای بازی Gran Turismo 7 منتشر کرده است.

به‌روزرسانی ۱.۴۸ بازی Gran Turismo 7 شامل محتوای تازه‌ای از جمله اتومبیل‌ها و رویدادهای جدید به همراه موارد دیگر است.

این به‌روزرسانی ۵ وسیله نقلیه جدید به نام‌های Honda Civic SiR・II (EG)، Honda NSX GT500، Nissan Skyline GTS-R (R31)، Volvo 240 SE Estate و Volvo V40 T5 R-Design را به بازی اضافه می‌کند و همچنین شامل ۴ رویداد جدید World Circuit است.

همچنین یک ویژگی جدید Scapes به همراه منوی جدید Cafe با عنوان “Extra Menu No. 39: Racers of the Japanese GT” وجود دارد که افراد در سطح کالکتور ۴۸ یا بالاتر می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. این به‌روزرسانی هم‌اکنون در دسترس است.

تریلر به‌روزرسانی ۱.۴۸ بازی Gran Turismo 7 در قسمت زیر قابل مشاهده است.

