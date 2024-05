بازیگر اصلی فیلم لایو اکشن Masters of the Universe مشخص شد

نیکلاس گالیتزین قرار است نقش اصلی فیلم لایو اکشن Masters of the Universe را بازی کند. ستاره سریال Mary & George یعنی نیکلاس گالیتزین قرار است در نسخه لایو اکشن Masters of the Universe هنرنمایی کند، فیلمی که برای مدتی بسیار طولانی در دست توسعه قرار داشته و حالا بازیگر نقش شخصیت هی‌من در آن […]

بازیگر اصلی فیلم لایو اکشن Masters of the Universe مشخص شد علی محمدپناه ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰