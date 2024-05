با آپدیت جدید بازی Lords of the Fallen، در ۶ مبارزه علیه باس‌های بازی شرکت کنید تا جوایزی منحصر به فرد به دست آورید.

به نظر می‌رسد که کار استودیوی Hexworks با Lords of the Fallen تمام نشده است. به‌روزرسانی جدید این بازی که Clash of Champions نام دارد، Crucible و Echoes of Battle را معرفی می‌کند.

تریلر هنگام عرضه این به‌روزرسانی را در ادامه می‌توانید تماشا کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

در حالت Crucible، بازیکنان می‌توانند با چندین باس پشت سر هم مبارزه کنند. این حالت که دارای شش Trial می‌باشد، به صورت تک‌نفره و co-op قابل بازی است. با اتمام هر Trial، جوایزی مانند رنگ برای زره، ارز Shrine و Umbral Scourings به بازیکنان اهدا خواهد شد. Crucible of Faith و Crucible of the Lords، نام دو Trial حالت Crucible می‌باشد که در هر کدام به ترتیب ۳ و ۱۲ باس وجود دارد. هر چقدر که چالش یک Trial بالاتر باشد، جایزه‌های آن نفیس‌تر خواهد بود.

حالت Echoes of Battle، قابلیت مبارزه دوباره با باس‌های شکست خورده را به بازیکن می‌دهد. این حالت برای تمرین و یادگیری حرکات باس‌ها پیش از ورود به Crucible، مناسب است.

به‌روزرسانی Clash of Champions هم‌اکنون منتشر شده است. بازی Lords of the Fallen برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. نقد و بررسی این عنوان را در این نشانی می‌توانید مطالعه کنید.