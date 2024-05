مراسم اختصاصی Silent Hill تقریبا ۴۳ دقیقه خواهد بود

دومین مراسم Silent Hill به‌زودی برگزار می‌شود و نگاهی عمیق‌تر به بازی‌ها و فیلم آینده فرنچایز خواهیم داشت.

شرکت Konami به‌زودی مراسم اختصاصی Silent Hill را برگزار می‌کند که ۴۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه به طول خواهد انجامید. در این مراسم، نگاهی به بازی‌های آینده و فیلم این فرنچایز خواهیم داشت و انتظار می‌رود جزئیات بیشتری را مخصوصا از Silent Hill 2 Remake ساخته Bloober Team دریافت کنیم و تاریخ انتشار آن نیز مشخص شود. همچنین احتمالا اطلاعاتی از Silent Hill: Townfall ساخته No Code و Annapurna Interactive به اشتراک گذاشته شود.

کاربر Wario 64 در توییتر به این موضوع نیز اشاره کرده است که شمارش معکوس این مراسم از نیم‌ ساعت قبل شروع خواهد شد. ممکن است شرکت Konami در این زمان به معرفی لوازم تزئینی و دیگر کالاهای مربوط به فرنچایز Silent Hill بپردازد.

اگر مدت زمان نمایش کمی بیشتر از ۴۲ دقیقه باشد، احتمالا گیمپلی طولانی Silent Hill 2 را شاهد باشیم و اطلاعات مهمی از آن منتشر شود. همچنین شایعه شده که بازی مذکور در رویداد State of Play نیز حضور خواهد داشت. استودیوی NeoBards Entertainment در حال ساخت نسخه‌ای از خط اصلی داستانی فرنچایز با نام SIlent Hill f بود و ممکن است اطلاعات جدیدی از آن به اشتراک گذاشته شود. این بازی در سال ۱۹۶۰ و منطقه‌ای حومه شهری ژاپن جریان خواهد داشت و داستان آن توسط Ryukishi07 (نویسنده Higurashi When They Cry و Umineko) نوشته شده است.

پیش از این، داسک گالم (Dusk Golem)، منبع داخلی مشهور، اعلام کرده بود که Konami سه عنوان معرفی نشده را در سال ۲۰۲۴ در دست توسعه دارد. منتظر اطلاعات بیشتر باشید.

مراسم اختصاصی Silent Hill جمعه ۱۰ خرداد (۳۰ مه) ساعت ۰۲:۳۰ بامداد به وقت تهران آغاز خواهد شد.