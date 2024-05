CD Projekt Red در استفاده از Unreal Engine 5 برای The Witcher جدید مطمئن است

CD Projekt Red اعلام کرد که از انتقال موتور به Unreal Engine برای The Witcher Polaris یا همان نسخه جدید The Witcher، اطمینان دارد. طی گزارش مالی سه ماهه نخست ۲۰۲۴ شرکت CD Projekt، آن‌ها اعلام کردند که نسبت به انتقال به موتور جدید گرافیکی و پتانسیل Unreal Engine 5 برای بازی جدید The Witcher […]