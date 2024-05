یک استریمر الدن رینگ را در سخت‌ترین حالت با لول ۱ پس از ۲۶۹ ساعت به اتمام رساند

این استریمر تصمیم گرفته که کرکتر خود را ارتقاء نداده و با کرکتر لول ۱ یکی از سخت‌ترین سطوح بازی یعنی New Game Plus 7 را به این شکل به اتمام برساند. این سطح از بازی زمانی باز می‌شود که شما ۶ بار بازی را تمام کرده و برای بار هفتم حالت New Game Plus را تجربه کنید. این الگوریتم به این شکل طراحی شده که کاربر با همان لول اصلی خود که بازی را به اتمام رسانده دوباره بازی را آغاز می‌کند. در نتیجه غولآخر (Boss) بازی دشوارتر شده و به همین دلیل تجربه الدن رینگ به تعادل خوبی می‌رسد.

این استریمر تمامی روند کار خود را روی توییچ (Twitch) قرار داده است. اینطور که به نظر می‌رسد او تصمیم گرفته تا بدون ارتقاء کرکتر بازی را تجربه کند که کار بسیار جالبی است. البته همین موضوع باعث شده تا الدن رینگ بسیار برای او طولانی شود و حدود ۲۶۹ ساعت اتمام آن طول بکشد. رقمی که برای بسیاری از افراد قابل هضم نیست.

این استریمر اعلام کرد که از هیچ قابلیت خاصی در این بازی استفاده نکرده است. در عوض تلاش کرده تا به طور کامل و کلاسیک بازی را تجربه کرده و تمامی مشکلات را به جان خریده است. برای مثال کشتن مالنیا (Malenia) که یکی از سخت‌ترین غولآخرهای بازی است، باعث شده که این استریمر ۶۳ بار در بازی بمیرد. نکته جالب اینجاست که سخت‌ترین دشمن برای او مالنیا نبوده و دو عدد گارگویل (Gargoyl) برای او سخت‌تر بودند. در کل این استریمر در حالت New Game Plus 7 حدود ۲۱۴۵ بار مرده است و به همین دلیل تجربه بازی به شدت طولانی شده است.

این استریمر اعلام کرده که تا زمانی که بسته الحاقی سایه اردتری (Shadow of the Erdtree) عرضه شود، دیگر کار خاصی نخواهد کرد. به دلیل اینکه نگه داشتن لول ۱ برای یک بازی نقش آفرینی یک کار بسیار دشواری و وقت گیری است و در نتیجه منطقی است که او تصمیم به استراحت گرفته است. البته امکان دارد که بسته الحاقی بازی الدن رینگ را نیز به همین روند تجربه کند.

چیزی تا عرضه اولین و تنها بسته الحاقی بازی الدن رینگ باقی نمانده و به همین دلیل بسیاری از افراد برای آن مشتاق هستند. طبق چیزی که اعلام شده سایه اردتری گذشته دنیای الدن رینگ را توضیح داده و به بسیاری از سوالات کاربران پاسخ خواهد داد. مخصوصاً اینکه شرکت سازنده یک دنیای بسیار گسترده برای این بسته الحاقی در نظر گرفته است.

به طور کلی بازی الدن رینگ یکی از موفق‌ترین و بهترین عناوین این چند سال اخیر است. شرکت فرام سافتور به بهترین نحو این بازی را طراحی کرد و مشکلات مجموعه دارک سولز را به طور کامل در بازی الدن رینگ از بین برد. از طرفی بازی الدن رینگ یک بازی نقش آفرینی به شدت قدرتمند بود که باعث شد طرفداران این سبک را بیشتر به سمت خود جذب بکند.

منبع: VG247

