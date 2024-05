ویدیو: بازی Until Dawn Remaster در پاییز ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد

با انتشار تریلری در رویداد State of Play سونی، بازه انتشار Until Dawn Remaster مشخص شد. تریلر جدید این عنوان را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: بازی Until Dawn Remaster در پاییز ۲۰۲۴ برای پلی استیشن ۵ و PC منتشر خواهد شد.