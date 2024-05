تجربه God of War Ragnarok در رایانه‌های شخصی نیازمند اتصال به PSN است

با ایجاد شدن صفحه استیم بازی God of War Ragnarok، اطلاعاتی درباره این پورت منتشر شد. بر اساس اطلاعات صفحه استیم God of War Ragnarok، بازیکنان برای تجربه این اثر ابتدا بایستی به شبکه PSN متصل شوند. پیش‌تر نسخه رایانه‌های شخصی بازی Ghost of Tsushima نیز با چنین الزامی منتشر شده بود. شرکت سونی ابتدا […]

تجربه God of War Ragnarok در رایانه‌های شخصی نیازمند اتصال به PSN است امیر فتحی ۰۳:۴۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱