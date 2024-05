شما در پوسترهای جدید فصل دوم House of the Dragon طرف کدام خاندان هستید؟

شما در پوسترهای جدید فصل دوم House of the Dragon طرف کدام خاندان هستید؟ مینو فرجی ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱

درحالیکه فقط دو هفته تا بازگشت سریال اسپین آف Game of Thrones به تلویزیون باقی مانده؛ شبکه HBO پوسترهای جدیدی از تارگرین‌ها، ولاریون‌ها، استرانگ‌ها و های‌تاورها منتشر کرده است. اکانت رسمی سریال House of the Dragon در توییتر، پوسترهای جدیدی از فصل دوم سریال منتشر کرده که جک ولاریون با بازی هری کولت، میساریا یا وایت ورم با بازی سونویا میزونو، بئلا تارگارین با بازی بتانی آنتونیو و رینا تارگرین با بازی فیبی کمبل را نشان می‌دهند. خاندان‌های تارگرین و ولاریون بعد از پایان قسمت آخر فصل اول، نابود شدند و اعضای خاندان بلک در این پوسترها آماده‌ی انتقام هستند. اعضای خاندان گرین، آتو های‌تاور با بازی ریس ایفانز، لریس استرانگ با بازی متیو نیدهم و هلینا تارگرین با بازی فیا سابان نیز در پوسترها دیده می‌شوند.