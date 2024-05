همکاری جورج کلونی و برد پیت در اولین تریلر فیلم Wolfs جدیدترین ساخته کارگردان مرد عنکبوتی

سونی اولین تریلر رسمی جدیدترین فیلم کارگردان Spider-Man: No Way Home به نام Wolfs را منتشر کرده است.

جدیدترین فیلم جان واتس با بازی سوپراستارهای جهانی، جورج کلونی و برد پیت، کمدی اکشن جذابی است. پاییز گذشته جورج کلونی و برد پیت برای اولین بار بعد از ۱۶ سال در کمدی اکشن Wolfs هم‌بازی شدند.

سونی پیکچرز و اپل استودیوز اولین تریلر رسمی فیلم را منتشر کردند که نگاهی بر بازی هیجان‌انگیز دو همکار دارد که دقیقه به دقیقه کارشان جذاب‌تر می‌شود.

کلونی در این فیلم نقش کار درست کن حرفه‌ای را بازی می‌کند که برای پوشش جنایتی وحشتناک استخدام می‌شود. اما وقتی سر و کله کار درست کن دیگری (پیت) پیدا می‌شود، این دو گرگ تنها، مجبور می‌شوند با هم کار کنند و شب غیرقابل پیش بینی را سپری می‌کنند.

هنرنمایی جورج کلونی و برد پیت در تیزر فیلم Wolfs

این دو بازیگر قبل از Wolfs در فیلم‌های Ocean’s Eleven, Confessions of a Dangerous Mind, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen و Burn After Reading هم‌بازی بوده‌اند. آن‌ها صداپیشگان فیلم If نیز هستند که امسال پخش می‌شود.

علاوه بر کلونی و پیت، امی رایان، آستین ابرامز و پورنا جاناتان دیگر بازیگران این اثر هستند‌. واتس کارگردان، نویسنده و تولید کننده این فیلم به همراه کلونی، پیت، گرنت، هسلاو، گاردنر، جرمی کلنر و دیان مک‌گانگل است.

فیلم Wolfs قرار است ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) اکران سینمایی شود و سپس از اپل تی‌وی پلاس استریم گردد.

شما عزیزان می‌توانید این تریلر را از طریق یوتیوب مشاهده کنید:

منبع: CBM