بازی Little Nightmares 3 تا سال ۲۰۲۵ تاخیر خورد

شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) و استودیوی Supermassive Games در شبکه اجتماعی X از تاخیر بازی Little Nightmares 3 خبر دادند.

اطلاعیه مربوط به تاخیر این عنوان را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید:

از زمانی که بازی Little Nightmares 3 را در Gamescom سال پیش معرفی کردیم، از دیدن اشتیاق طرفداران و انتظارشان بسیار خوشحال شدیم. تیم‌های Supermassive Games و باندای نامکوی اروپا سخت مشغول توسعه و ساختن تجربه‌ای عالی هستند. علی‌رغم این که دوست داریم شما هر چه سریع‌تر به The Nowhere برگردید، می‌خواهیم مطمئن شویم که بازی به آن چه که لیاقتش است برسد. کیفیت برای ما بسیار مهم است و می‌دانیم که شما نیز با این حرف موافق هستید.

به همین خاطر، ما تصمیم گرفتیم تا عرضه بازی را به سال ۲۰۲۵ موکول کنیم. اطلاعات جدیدی از بازی Little Nightmare 3 در تابستان جاری منتشر خواهد شد. منتظر اخبار جدید از این بازی باشید.

از انتظار و حمایت مداوم شما، ممنونیم.