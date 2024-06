عدم حضور نازنین بنیادی در فصل دوم The Rings of Power

در خبری غیرمنتظره و شوکه‌کننده متوجه شدیم که نازنین بنیادی مسائل دیگری را به ایفای نقش در فصل دوم The Lord of the Rings: The Rings of Power ترجیح داده است.

نازنین بنیادی بازیگر مشهور ایرانی که در فیلم و سریال‌های مختلفی از هالیوود به ایفای نقش پرداخته، در جریان وقایع فصل نخست مجموعه تلویزیونی حماسی و فانتزی The Lord of the Rings: The Rings of Power (ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت) شخصیتی به نام برونوین را به تصویر کشید؛ یک انسان که در بحبوحه حمله نیروهای تاریکی وظیفه محافظت و نگهداری از فرزند و روستایش را بر عهده داشت و با یک الف جنگجو ارتباطی عاطفی را تجربه کرد که جزو معدود نکات مثبت ساخته پرهزینه کمپانی آمازون به شمار رفته است.

در حالی که تنها چند ماه به پخش فصل دوم این سریال و ادامه ماجراجویی‌های برونوین باقی مانده اما گزارش غیرمنتظره‌ای منتشر شده که خبر از عدم حضور نازنین بنیادی داده است. او از سال ۲۰۲۲ میلادی حرفه بازیگری را برای دنبال کردن اهدافی دیگر کنار گذاشته بود و حال این مسئله منجر به عدم همکاری او با کمپانی آمازون برای ایفای نقش برونوین شده که احتمالاً شاهد حضور بازیگر جدید برای ایفای نقش این شخصیت خواهیم بود؛ رویکردی که در قبال شخصیت آدار نیز به وقوع پیوست و سم هزلدین جایگزین جوزف ماول در جریان وقایع فصل دوم شده است.

البته که تصمیم نازنین بنیادی همیشگی نبوده و او به صورت موقت از حرفه بازیگری کنار کشیده که متاسفانه با زمان پخش فصل دوم ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت همزمان شده است. او طی بیانیه‌ای از تجربه حضور در فصل نخست ابراز خوشحالی کرده و امیدوار است تا باری دیگر بتواند در برابر دوربین قرار گرفته و با مخاطبینش ارتباط برقرار نماید.

شخصیت برونوین و رابطه عاطفی او با آروندیر یکی از بخش‌های مهم حماسه کمپانی آمازون را شامل می‌شود و باید دید که آینده این شخصیت در طی وقایع پیش رو به چه شکلی رقم خواهد خورد. فصل دوم The Lord of the Rings: The Rings of Power برای پخش در تاریخ ۲۹ اوت ( ۸ شهریور) برنامه ریزی شده است.

