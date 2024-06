هایائو میازاکی بر روی اثر جدیدی کار می‌کند

جدیدترین اثر هایائو میازاکی افسانه‌ای خالق انیمیشن تحسین‌شده‌ی The Boy and The Heron، یک اثر اکشن ماجراجویی خواهد بود. بسیاری از افراد فکر می‌کردند که انیمیشن The Boy and The Heron (پسرک و مرغ ماهی‌خوار)، آخرین اثر خالق افسانه‌ای انیمیشن تحسین‌شده‌ی The Spirited Away (شهر اشباح) خواهد بود؛ اما خوشبختانه این گمانه‌زنی‌ها با واقعیت فاصله‌ی […]