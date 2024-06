ویدیویی از بخش جدید و جذاب مکان تفریحی دیزنی‌لند منتشر شده که حال و هوای انیمیشن The Princess and the Frogرا برای مخاطبینش تداعی می‌کند.

یکی از بزرگترین و منحصر به فردترین مکان‌های تفریحی دنیا به دیزنی‌لند مربوط می‌شود که نخستین‌بار در سال ۱۹۵۵ میلادی افتتاح شد و تا به امروز به سرزمینی بسیار بزرگ و جذاب تبدیل شده که با الهام‌ از آثار کلاسیک و مشهور دیزنی ساخته شده است. حال به تازگی بخش جدیدی به این مجموعه تحت عنوان Tiana’s Bayou Adventure اضافه شده که با الهام از انیمیشن خاطره‌انگیز The Princess and the Frog مهیا گشته است؛ بخشی که ویدیویی از آن منتشر شده تا شما را با دنیایی زیبا و چشم نواز آشنا نماید.

در بخش Tiana’s Bayou Adventure می‌توانید شاهد تجسمی از تیانا باشید که مهمانانش را برای صرف شام به یک مکان جادویی و زیبا دعوت کرده که از موسیقی کلاسیک بهره برده و می‌توانید لحظاتی خوش و به یاد ماندنی را تجربه نمایید. ویدیو منتشر شده در ادامه برای شما قرار گرفته است.

بخش Tiana’s Bayou Adventure واقع در دیزنی‌لند در تاریخ ۲۸ ژوئن (۸ تیر) به صورت رسمی برای عموم مخاطبین افتتاح خواهد شد.

منبع: کولایدر