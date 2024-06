God of War؛ نگاهی به اساطیر نورس (بخش دوم)

در بخش دوم اسطوره‌ شناسی نورس، به داستان‌های روایت نشده در سری God of War می‌پردازیم.

دانش بها دارد

تنها کشتن یمیر (Ymir) برای رسیدن به والا‌ترین مرتبه کافی نبود. همانطور که پیش‌تر گفته شد، یمیر به همراه نسل بعد از خود، یعنی غول‌ها (Jötunn: یوتون)، مانع بزرگی برای صلح و یک نظم جهانی بودند. از این رو اودین به همراه برادران خود، ویلی (Vili) و وِه (Ve)، برای نجات جهان یمیر را به قتل رساندند؛ از جسد یمیر جهان خلق شد. اودین (Odin)، چون طمع قدرت بسیاری داشت، به خوبی می‌دانست برای غلبه بر تمامی موجودات و پیش‌بینی حوادث احتمالی و حکمرانی جهان، نباید تنها به قدرتش بسنده کند؛ اما چاره چیست؟ در سرزمین غولان، مردی خردمند و آگاه به تمامی دانش‌ها، در کنار چاهی در اعماق یوتون‌هایم (Jötunheimr)، زندگی می‌کند. این پیرمرد دانا که میمیر (Mimir) نامیده می‌شود، از چاهی به نام میمیسبرونر (Mímisbrunnr) مراقبت می‌کند. شاید این سوال برای شما به وجود آید که خود میمیر چگونه تبدیل به باهوش‌ترین فرد در جهان اساطیری نورس شده؟ میمیر در ابتدایی‌ترین زمان خلقت جهان، برای رفع تشنگی خود، شاخ گاوی به اسم گلارهورن (Gjallerhorn) را به چاه میزد و از آن می‌نوشید. هر فردی که از آب این چاه بنوشد، به دانش بسیار بالایی دست می‌یابد. اودین ردای بلندی بر دوش خود انداخت و با تغییر شکل به یک مسافر گم شده، تمام سرزمین غول‌ها را طی کرد تا خودش را به میمیر برساند. اودین در نهایت خودش را به این چاه رساند و درخواست کرد جرعه‌ای از این چاه بنوشد که میمیر به مخالفت پرداخت. میمیر به اودین گفت: «تنها من از این چاه آب می‌نوشم» اودین پای قوم و خیش را وسط کشید (میمیر دایی اودین است)، که بازهم میمیر قبول نکرد. قطعا اودین این همه مسیر طولانی و خطرناک را برای شنیدن پاسخ منفی، طی نکرده بود. اودین چون صبرش لبریز شد، با خشم گفت: «از من چه می‌خواهی میمیر؟ هرچه باشد بهایش را می‌دهم!» میمیر، دایی مهربان و دلسوز، پاسخ داد: «یک چشمت را بده تا اجازه دهم از این آب بنوشی» اودین خم به ابرو نیاورد، او یکی از چشمان خود را از حدقه بیرون و درون چاه انداخت؛ او شاخ گلارهورن را پر آب کرد و یک نفس آب سرد چاه را سَر کشید. خِرد در رگ‌های اودین جریان گرفت و حالا با تک چشم خود و درک بیشتر و عمیق‌تر به جهان نگاه می‌کرد.

گفته شده هنگامی که برای پایان دادن جنگ دو نژاد آسیر (Aesir) و وانیر (Vanir)، مبادله صورت گرفته، میمیر به عنوان یک پیشکش به خدمت شاه وانیر‌ها یعنی هونیر (Hoenir: او یکی از بازماندگان رگناروک است) در آمد. میمیر مشاور هونیر، با تصمیمات خود شرایط بهتری را برای این نژاد رقم می‌زد؛ اما این تصمیمات تنها در زمان حضور میمیر میسر بود و اگر او غیبش می‌زد، هوئینر از گرفتن تصمیم درست باز می‌ماند. طولی نکشید که مردم وانیر از شرایط خسته شدند و سر میمیر را قطع و نزد اودین فرستادند. اودین چون نمی‌خواست دانش میمیر از بین برود، با طلسم و قدرت خود، مانع مرگش شد. سر میمیر در کنار چشم از دست رفته اودین جای گرفت تا از خطرات دور بماند. از سوی دیگر، اودین شاخ گلارهورن را به هایمدال (Heimdall) اعطا کرد تا در زمان رگناروک در آن بدمد.

منبع متن: gamefa