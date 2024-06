در مقاله‌ی امروز به باهوش‌ترین قهرمانان انیمیشن‌های خاطره‌انگیز والت‌ دیزنی از دیدگاه نویسنده‌ی وبسایت cbr می‌پردازیم.

قهرمانان و شرورها بخش جدانشدنی از داستان‌ها، علی‌الخصوص در انیمیشن‌های والت‌دیزنی هستند. قهرمانان روش‌های متفاوتی را در برابر شرورها و برای رسیدن به پیروزی در برابر آن‌ها در پیش می‌گیرند. برخی از آن‌ها صرفاً متکی به زور بازوی خود هستند؛ در حالیکه برخی دیگر از هوش و ذکاوت خود برای چیره‌ شدن بر دشمنان استفاده می‌کنند.

البته هوش تنها به معنی طراحی نقشه به منظور غلبه بر دیگران نیست. هوش برخی از شخصیت‌ها با نگاهی که به زندگی دارند و انتظاری که از خود و دیگران دارند سنجیده می‌شوند. در این مقاله نگاهی می‌کنیم بر ده تا از باهوش‌ترین پروتاگونیست‌های خلق شده توسط والت‌ دیزنی.

۱۰) علاءالدین در انیمیشن علاءالدین

منبع متن: gamefa