باکس آفیس | فیوریوسا حریف گارفیلد نشد

در باکس آفیس این هفته، فیلم فیوریوسا در دومین هفته اکرانش صدر جدول را به انیمیشن گارفیلد واگذار کرد.

انیمیشن سینمایی Garfield The Movie که هفته گذشته به جایگاه دوم جدول باکس آفیس بسنده کرده بود، این هفته توانست در داخل آمریکا به فروش ۱۴ میلیون دلاری دست پیدا کند و در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد. این فیلم در این دو هفته اکرانش توانسته فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۵۱٫۵ میلیون دلار برساند.

انیمیشن سینمایی «گارفیلد» محصول کمپانی سونی در این هفته اکران در گیشه‌های بین‌المللی مبلغ ۲۷٫۱ میلیون دلار را از آن خودش کرده تا فروش کلی بین‌المللی‌اش را در طول این دو هفته به رقم ۱۰۰٫۷ میلیون دلار برساند. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این انیمیشن توانسته در دو هفته به فروش جهانی ۱۵۲٫۲ میلیون دلار دست پیدا کند.

منبع متن: gamefa