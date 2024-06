بازسازی Until Dawn پاییز امسال برای کامپیوتر و PS5 منتشر می‌شود؛ تریلر آن را ببینید

مدتی قبل و به‌طور دقیق در ماه ژانویه بود که سونی از پورت شدن بازی ترسناک Until Dawn برای پی‌سی و PS5 خبر داد. همان‌طور که پیش‌تر هم تایید شده بود، استودیوی بریتانیایی بالیستیک مون (Ballistic Moon) مراحل ساخت و بهینه‌سازی این عنوان برای پلی استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی را پیش می‌برد.

ریمستر آنتیل داون که توسط آنریل انجین ۵ توسعه داده شده شامل انیمیشن‌ها و جزئیات بهبود یافته در محیط‌ بازی می‌شود تا تجربه‌ی ترسناک سینمایی‌ای که این بازی ابتدا با PS4 خلق کرده بود را بهبود دهد.

جالب است بدانید وقتی این بازی برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر شد از نظر پرفورمنس و اجرا بی‌عیب نبود. بدین شکل که بازی در برخی لحظات با نرخ فریم ۲۰ و گاها با نرخ فریم ۴۰ اجرا می‌شد. این مشکل از جایی نشات می‌گرفت که استودیوی سوپرمسیو (Supermassive) نرخ فریم بازی را به ۳۰ محدود نکرده بود.

گرچه استودیوی سوپرمسیو گیمز این روزها بیشتر با آثار ترسناک و به عنوان استودیویی که در بازی‌های ترسناک و ماجراجویی تخصص دارد شناخته می‌شود اما این Until Dawn بود که نام استودیو را بر سر زبان‌ها انداخت و با بدل شدن به یک موفقیت بزرگ کاری کرد آن‌ها آثاری همچون Dark Pictures Anthology را خلق کنند.

پس از عرضه آنیتل داون، سوپرمسیو ۲ اسپین آف از این عنوان به نام‌های Until Dawn: Rush of Blood و The Inpatient را به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ برای پلی استیشن وی‌آر منتشر کرد. همچنین مدتی پیش بود که اعلام شد فیلم اقتباسی این اثر به کارگردانی دیوید اف سندبرگ (David F. Sandberg) در دست ساخت است. سندبرگ آثاری همچون «خاموشی» (Lights Out)، «آنابل: آفرینش» (Annabelle: Creation)، و «شزم!» (Shazam!) را در کارنامه دارد.

ریمستر بازی آنتیل داون در بازه نامعلومی از پاییز سال ۲۰۲۴ برای کنسول پلی استیشن ۵ و پی‌سی عرضه خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: IGN

بخوانید؛ همه‌ی آنچه در استیت آو پلی خرداد ماه پلی‌استیشن اتفاق افتاد + تمام تریلرها

نوشته بازسازی Until Dawn پاییز امسال برای کامپیوتر و PS5 منتشر می‌شود؛ تریلر آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala