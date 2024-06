Ubisoft Toronto به توسعه Prince of Persia: The Sands of Time Remake ملحق شد

پروسۀ ساخت ریمیک Prince of Persia: The Sands of Time دو سال پیش توسط Ubisoft Montreal ریبوت و از ابتدا آغاز شد و حالا تیم تورنتو به شعبۀ مونترال اضافه شده تا روند ساخت آن سریع‌تر پیش برود.

Ubisoft Toronto از طریق حساب کاربری خود در پلتفرم X اعلام کرد که به روند ساخت Prince of Persia: The Sands of Time Remake اضافه شده است:

ما بسیار هیجان‌زده هستیم تا زمان را برگردانیم و خلاقیت، فناوری به‌روز شده و تخصص خود را با دوستانمان در Ubisoft Montreal به اشتراک بگذاریم.

Ubisoft Toronto در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد و از آن زمان به عنوان استودیوی اصلی و رهبر، روی بازی‌هایی مانند Splinter Cell: Blacklist ،Far Cry 6 و Watch Dogs: Legion کار کرده است. آن‌ها هم‌اکنون روی ریمیک اولین بازی Splinter Cell کار می‌کنند.

اخیراً در یک گزارش جدید، Insider Gaming فاش کرده بود که بهتر است هر چه از تریلر رونمایی ریمیک Prince of Persia: The Sands of Time دیده‌اید فراموش کنید، زیرا این ریمیک به صورت داخلی از پایه بازسازی یا ریبوت شده است. اگرچه اعلامیۀ رسمی Ubisoft متذکر می‌شود که شعبۀ Montreal بر پایۀ آنچه Pune و Mumbai ساخته بودند کار خود را پیش می‌برد، اما گویا چنین نیست. طبق ویدیوی ارسال شده برای وبسایت Insider Gaming، ویدیویی که به شرط عمومی نشدن در اختیار آن‌ها قرار گرفته، کاملاً نسبت به تریلر رونمایی متفاوت است. با توجه به وضعیت بازی در ویدیوی لیک شده، این اثر در مراحل ابتدایی توسعه به سر می‌برد و احتمالاً مدتی طولانی تا انتشار فاصله دارد.

یکی از منابع داخلی گزارش می‌دهد که Prince of Persia: Sands of Time Remake حالا رویکردی «واقع‌گرایانه» دارد. همه چیز از پایه ساخته شده؛ از تحول صفر تا صدی گرافیک گرفته تا انیمیشن‌ها و مکانیک‌های جدید برای مبارزات و پارکور. شروع از صفر برای پروژه رخ داده، بدان معنا که داستان از نو نوشته شده، موشن کپچر دوباره صورت گرفته و گیم‌پلی المان‌های جدیدی دارد.

منابع داخلی اعتقاد دارند که به‌زودی Ubisoft خبرهای جدیدی از این بازی به اشتراک گذاشت، اما تاریخ عرضه مشخص نیست.