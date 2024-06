عنوان احتمالی اسپین آف The office مشخص شده است

این احتمال هست که نام ریبوت سریال The Office که قرار است برای شبکه Peacock ساخته شود، تغییر کند.

این استریمر قصد احیای دنیای آفیس را داشته و سریال جدیدی با همین نام در همان دنیا ساخته می‌شود. گرگ دنیلز بعنوان شورانر و تهیه کننده اجرایی The Office جدید بازمی‌گردد و دامنال گلیسون و سابرینا ایمپاکیاتور بازیگران اصلی سریال خواهند بود. یکی از مهم‌ترین سوالات پیرامون نام سریال است و چون بازیگران جدید و داستان متفاوتی دارد، ممکن است نام خاصی برای آن انتخاب شود.

صفحه بیو گرگ دنیلز در WGAW او را شورانر و تهیه کننده The Paper معرفی کرده که پروژه بی نام دنیلز و مایکل کومان بوده است. سریال The Paper برای فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در نظر گرفته شده و ژانر کمدی دارد که شبیه سریال آفیس است. البته ممکن است The Paper فقط یک عنوان کاری باشد. از آنجاییکه آفیس بازیگران جدیدی برای شخصیت‌هایش در اختیار گرفته، باید منتظر ماند و دید جایگزین استیو کارل چه کسی است.

در خلاصه داستان سریال اینگونه آمده:

عوامل دفتری شعبه اسکرانتون به دنبال موضوعی جدید هستند که روزنامه غربی تاریخی پیدا می‌کنند و انتشارات تصمیم به احیای آن با خبرنگاران جدیدی می‌گیرد.

خبر ساخت اسپین آف The Office در ماه مه اعلام شد و هنوز جزئیات زیادی پیرامون آن منتشر نشده است.

منبع: کامیک بوک