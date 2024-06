The Last of Us قرار بود با یک رمان مصور کار خود را آغاز کند

نیل دراکمن (Neil Druckmann)، مدیرعامل ناتی داگ و خالق The Last of Us، در مصاحبۀ جدید خود با LA Times به شکلی عمیق و قابل توجه پیرامون فرنچایز The Last of Us صحبت کرد و جزئیاتی پیرامون سرآغاز این IP محبوب به اشتراک گذاشت.

دراکمن متذکر شد که ابتدا قرار بود داستان و ایده‌ای که در ذهن دارد، از طریق یک رمان مصور ساخته شود. وی در ادامه متذکر شد که داستان The Last of Us را از زمان دانشگاه در سر داشته است؛ قصه‌ای جدی و احساسی پیرامون یک مرد و دختری جوان که در پس‌زمینه‌ای آخرالزمانی به ماجراجویی می‌پردازند. وی ابتدا قصد داشت این ایده را از طریق رمانی مصور عملی کند، اما بعدها تصمیم گرفت یک بازی ویدیویی از آن بسازد.

دراکمن در ادامۀ مصاحبه متذکر شد که ناتی داگ تا ابد استودیوی The Last of Us باقی نخواهد ماند و این تیم برای آیندۀ خود ایده‌های جدیدی دارد که برخی از آن‌ها هم‌اکنون مراحل توسعه را طی می‌کنند.