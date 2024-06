بازیگر جدید نقش آدار را در تصاویر فصل دوم Rings of Power ببینید

تصویر جدیدی از رهبر اورک، آدار، در سریال The Lord of the Rimgs: The Rings of Power منتشر شده است.

در جدیدترین تصویر منتشر شده از فصل دوم سریال، سم هزلدین در نقش لرد Southlands دیده می‌شود. در حالیکه دو تصویر کاملا متفاوت هستند، هزلدین نشان می‌دهد که این شخصیت همچنان مثل سابق است هرچند ظاهر جدیدی دارد.

Lord of the Rings, Lord of the Rings: The Rings of Power, Rings of Power

منبع متن: gamefa