جاش برولین به Knives Out 3 پیوست

جاش برولین رسما به فیلم Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery پیوست. موفقیت فیلم Knives Out محصول سال ۲۰۱۹ باعث ساخته شدن دو دنباله از آن توسط نتفلیکس در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ شد. این فیلم با هنرنمایی دنیل کریگ در نقش کاراگاه بنویت بلانک با استقبال خوبی مواجه شد. طی هفته گذشته، […]