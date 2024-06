انیمیشن‌های سینمایی بتمن بسیار خوب و جذابی تا به امروز ساخته شدند که واقعاً ارزش تماشا کردن را دارند.

در ادامه مطلب «رتبه‌بندی تمام انیمیشن‌های سینمایی بتمن | بخش اول» در این مطلب قرار است به ادامه معرفی و رتبه‌بندی تمام انیمیشن‌های سینمایی بتمن از گذشته تا به امروز پردازیم، انیمیشن‌هایی که به‌خوبی توانستند داستان این شخصیت بسیار محبوب و برجسته از دنیای دی‌سی را برای مخاطبان به نمایش در بیاورند و داستان‌های جذابی از دیگر شخصیت‌ها و شهر گاتهام را نشان بدهند.

۱۷. انیمیشن Batman: Gotham By Gaslight – محصول سال ۲۰۱۸

