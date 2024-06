ویدیوها و تصاویر جدیدی از گیم‌پلی Elden Ring: Shadow of the Erdtree منتشر شدند

ویدیوها و تصاویر جدیدی از گیم‌پلی Elden Ring: Shadow of the Erdtree منتشر شدند محمد حسین کریمی ۱۷:۵۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

نشریه‌های معتبر صنعت گیمینگ در سرتاسر جهان، پیش‌نمایش‌های خود از بستۀ‌الحاقی Elden Ring: Shadow of the Erdtree منتشر کردند. برداشت اولیه وبسایت‎‌های مختلف از Shadow of the Erdtree، یک بستۀ‌الحاقی پر از محتوای جدید است که می‌تواند حس اولیه‌ای که از Elden Ring دریافت کردید را در مسیرها و با محتویات تازه زنده کند. می‌توانید انتظار یک شروع مجدد در جهان Elden Ring را داشته باشید. ویدیوی زیر پیش‌نمایش وبسایت گیم‌اینفورمر از Elden Ring: Shadow of the Erdtree است که محیط‌ها و دشمنان جدید را به تصویر می‌کشد: دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ تصاویر منتشر شده از این بستۀ‌الحاقی را در ادامه مشاهده می‌کنید: