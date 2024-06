به تازگی پیش‌نمایش‌هایی از گیم‌پلی بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring منتشر شده‌اند که جزئیات بسیاری از این عنوان مورد انتظار را فاش می‌کند.

در این پیش‌نمایش‌ها شاهد دو دانجن (Dungeon) جدید به نام‌های Belurat و Castle Ensis هستیم که قرار است میزبان مشتاقان Elden Ring باشند.

طبق مشاهدات مبتنی بر پیش‌نمایش‌ها، Belurat اندازه‌ای بین Stormveil Castle و Castle Morne دارد و گفته می‌شود دارای چندین مسیر فرعی و دشمنانی همچون عقرب‌های غول‌پیکر و شوالیه‌های زره‌پوش است. باس این قصر، همان‌طور که در تریلر معرفی نشان داده شده بود، Dancing Lion نام دارد. مبارزه با این باس در فاز اول به اندازه کافی دشوار خواهد بود که بازیکنان را به زحمت بیاندازد، اما در فاز دوم با اضافه شدن حملات رعد و برق گونه و یخ حتی از آن نیز سخت‌تر می‌شود.

Castle Ensis، دیگر دانجن بازی، شبیه به Caria Manor است و دشمنانی از جمله غولی با زره‌ Carian و بنا بر مشاهدات، یک شوالیه‌ بسیار دشوار را شامل می‌شود. باس این قسمت، Relanna نام دارد که از ترکیب شمشیر و جادو برای مبارزه استفاده می‌کند. او در فاز دوم مبارزه، از حملات آتشین و ضربه‌هایی شببه به Rennala’s Full Moon بهره خواهد برد.

لازم به ذکر است که حداقل یک قصر یا دانجن بزرگ دیگر نیز در این بسته الحاقی وجود دارد که هنوز اطلاعاتی از آن به بیرون درز پیدا نکرده است.

Bandai Namco, Elden Ring, From Software, Shadow of the Erdtree

منبع متن: gamefa