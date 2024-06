تصاویری از پشت صحنه فیلم Captain America: Brave New World منتشر شد

به تازگی تصاویری از پشت صحنه فیلم‌برداری فیلم Captain America: Brave New World از دنیای سینمایی مارول منتشر شده است.

فیلم Captain America: Brave New World یکی از جدیدترین فیلم‌های دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که تولید آن در جریان است و در همین راستا نیز تصاویری از محل فیلم‌برداری ‌آن به بیرون درز کرده است. این تصاویر شخصیت اصلی داستان و دیگر شخصیت‌ها را نشان می‌دهند.

تصاویر منتشر شده از محل فیلم‌برداری فیلم «کاپیتان آمریکا ۴» که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده یا دانلود کنید، آنتونی مکی در نقش سم ویلسون را نشان می‌دهد. این تصاویر مربوط به صحنه‌هایی از فیلم است که سازندگان در حال فیلم‌برداری دوباره آن‌ها هستند. با تماشای این تصاویر نیز برخی از سوالات ایجاد می‌شود.

این تصاویر جدیدی که از فیلم «کاپیتان آمریکا ۴» منتشر شده یکی از جنجالی‌ترین لباس‌هایی را نشان می‌دهد که آنتونی مکی به تن کرده است و یادآور اولین لباس او در قامت کاپیتان آمریکا در سریال The Falcon and the Winter Soldier محصول سرویس آنلاین دیزنی پلاس است.