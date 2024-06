billbill kun، افشاگر مطرح و معتبر صنعت بازی، در گزارشی جدید از نسخه رایانه‌های شخصی بازی The Last of Us Part II گفته است.

به گفته او، ساخت نسخه PC این بازی از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و طبق آخرین اطلاعات، توسعه آن تا نوامبر ۲۰۲۳ نیز ادامه داشته است. billbill kun اعلام کرده که طبق آن چه می‌داند، نسخه PC بازی The Last of Us Part II اکنون تکمیل شده و مشخص نیست که چرا سونی هنوز از این نسخه رونمایی نکرده است. نسخه ریمستر بازی The Last of Us Part II ژانویه امسال برای پلی استیشن ۵ منتشر شده بود.

به نظر می‌رسد که سونی می‌خواهد در هنگام پخش فصل دوم سریال The Last of Us، بازی دوم این سری را به رایانه‌های شخصی بیاورد. فصل دوم این سریال اوایل سال ۲۰۲۵ پخش خواهد شد.

ریمستر بازی The Last of Us Part II امسال برای پلی استیشن ۵ منتشر شد. این نسخه دارای یک بخش جدید به نام No Return بود.

بازی The Last of Us Part II هم‌اکنون برای پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۵ در دسترس قرار دارد.