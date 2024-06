تمام بازی‌های مردان ایکسی که واقعاً خوب هستند

ما در این مقاله قصد داریم به بازی‌های مردان ایکس بپردازیم که واقعاً خوب هستند.

X-Men

سال انتشار: ۱۹۹۲

پلتفرم‌: آرکید

به طور ایدئال شما این بازی X-Men را بر روی یک آرکید اورجینال در کنار سه نفر دیگر تجربه می‌کنید و هر چهار نفرتان در نقش‌های ولورین، استورم، سایکلوپس، کولاسوس، نایت کراولر یا دزلر قرار می‌گیرید. تمام‌کردن بازی وقت زیادی نمی‌گیرد و مثل یک قسمت عالی از مجموعه‌ای تلویزیونی سی یا چهل دقیقه است و سپس شما پیروز و فاتح از آن بیرون می‌آیید. در این بازی باید سنتینل‌ها و دیگر دشمنان کلاسیک را نابود کنید تا به مگنیتو که پروفسور ایکس را ربوده است می‌رسید. X-MEN بی‌دلیل یک بازی کلاسیک جاودانه به‌حساب نمی‌آید. هر شخصیت قابلیت‌های مخصوص متفاوتی دارد و با اینکه مکانیک‌های گیم‌پلی ساده‌اند بازی هنوز هم یکی از دقیق‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین اقتباس بازی ویدئویی از کمیک‌های مردان ایکس است. جالب آنکه این نسخه از تیم بر اساس کارتون ناموفق سال ۱۹۸۹ X-Men: Pryde ساخته شده است. فقط یک اپیزود از این کارتون پخش شد اما مردان ایکس طراحی بصری‌شان به‌قدری شاخص است که ناموفق بودن کارتون برای سازندگان اهمیتی نداشت.

X-Men 2: Clone Wars

سال انتشار: ۱۹۹۵

پلتفرم: سگا جنسیس

باید معترف شد که کمتر بازی ساخته شده برای کنسول Genesis پیدا می‌شود که گرافیک خیره‌کننده‌ای در حد و اندازه‌های X-Men 2: Clone Wars داشته باشد. واقعاً شوکه‌کننده است که چطور این گرافیک ۱۶ بیتی اینقدر غنی از جزئیات است و چقدر سیستم مبارزه با ظرافت تنظیم شده است. این بازی ساید اسکرولی سکوبازی Headgames ویژگی‌هایی دارد که در بازی‌های آن زمان رایج نبود. از یک کلد اُپن که به محض اجرای بازی شما را در کنترل یک شخصیت رندوم قرار می‌دهد تا داستان به طرز غافلگیر کننده ای گیرا که خط داستانی Phalanx Covenant از کمیک‌ها را دنبال می‌کند. علاوه بر این Clone Wars یکی از سورپزایرهای بزرگ X2 را زودتر از این فیلم نشان می‌دهد و در میانه‌های بازی مگنیتو به تیم محلق می‌شود.

X-Men Legends و دنباله‌اش X-Men Legends II: Rise of Apocalypse

سال انتشار: ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵

پلتفرم‌ها: ایکس‌باکس، پلی‌استیشن ۲، گیم کیوب

هر دو بازی X-Men Legends بازی‌های نقش‌آفرینی اکشن تیمی بودند که بر روی ماهیت گروهی مردان ایکس تمرکز داشتند و به شما اجازه می‌دادند چهار جهش‌یافته را به هر مأموریت با خود بیاورید. سیستم مبارزه این بازی‌ها ساده اما جذاب بود و با موفقیت به قابلیت‌های متنوع مردان ایکس تکیه می‌کرد. طیف شخصیت‌های قابل بازی نیز وسیع بود. بازی اول ۱۴ شخصیت قابل بازی (به اضافهٔ پروفسور ایکس در مأموریت های به خصوص) داشت و بازی دوم شخصیت‌هایی را از حامیان مگنیتو به لیست اضافه کرد. دلیل اصلی که این بازی‌ها با فرنچایز مردان ایکس همخوانی دارند به نظر من ماهیت تیم محور آنهاست که یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های مردان ایکس است.

X-Men Origins: Wolverine

سال انتشار:‌ ۲۰۰۹

پلتفرم‌ها: ایکس‌باکس ۳۶۰، پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۲، نینتندو وی، کامپیوتر، پی‌اس‌پی

بازی‌های ویدئویی قدمت زیادی ندارند و ساخت یک بازی بر اساس فیلمی خوب به‌ندرت نتیجه‌ای مثبت داشت اما ساخت یک بازی بر اساس فیلمی افتضاح کاری بیهوده است. بااین‌حال بازی X-Men Origins: Wolverine همه را غافلگیر کرد. در حرکتی غیرمعمول نسخهٔ پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ ولورین درجهٔ سنی M داشت و خیلی بیشتر از فیلمی که بر اساس آن ساخته شده بود خشونت بار بود که در نتیجهٔ آن یک ماجراجویی خونین هک اند اسلش به سان God of War پدید آمد. بازی خط داستانی فیلم را با یک خط داستانی اورجینال توسعه داد و به ما یک بازی فوق‌العاده خشن اما رضایتبخش را تحویل داد.

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم‌ها: آرکید (نسخه‌ی اصلی) / دریم‌کست، پلی‌استیشن ۲، پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰

سری بازی‌های کراس اور مردان ایکس و کپ کام فراز و نشیب‌های خودش را داشته است و من در انتخاب بهترین بازی از این سری با تردیدهایی روبه‌رو شدم. چند بازی در سری نقاط قوت خوبی دارند اما نادیده‌گرفتن دایوکیک فراموش‌نشدنی روگ ممکن نیست. او این حرکت را اولین‌بار در بازی X-Men vs. Street Fighter انجام می‌دهد. این حرکت به‌قدری محبوب است که در مجموعهٔ X-Men ’۹۷ به آن نیز اشاره کرد.

X-Men: Children of the Atom

سال انتشار: ۱۹۹۴

پلتفرم‌ها: آرکید (نسخه‌ی اصلی) / سگا ساترن، پلی‌استیشن

این بازی را می‌شود سنگ‌بستر Marvel vs. Capcom قلمداد کرد. اولین بازی سازندگان در ساخت چیزی که بعداً به سری محبوب بازی‌های مبارزه‌ای مارول تبدیل می‌شود حرف زیادی برای گفتن ندارد بااین‌حال ساختار بازی منسجم و مستحکم است. Children of the Atom یک نسخهٔ بیشینه گرا از استریت فایتر حوالی سال ۱۹۹۴ است که کامبوی های طولانی‌تر، پرش‌های بزرگ‌تر و مجموعه حرکاتی است که با حضور هر چه بیشتر شخصیت‌ها در بازی‌های مبارزه‌ای مارول بهتر و بهتر می‌شوند. ولی باید گفت که بزرگ‌ترین دستاورد بازی طراحی شخصیت‌های آن است. وفادار به منبع و درعین‌حال منحصربه‌فرد. مردان ایکسی که در Children of the Atom دیده می‌شوند بی شک حاصل طراحی کپ کام هستند که کمی از سبک طراحی انیمه‌ای Street Fighter: Alpha الهام پذیرفته‌اند.

Marvel’s Midnight Suns

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم‌ها: ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، کامپیوتر

می‌دانم با خودتان چه فکری می‌کنید. آیا این یک بازی مردان ایکس است؟ ولورین، مجیک و استورم به‌علاوه ددپول در این بازی حضور دارند. اسکارلت ویچ نیز در این بازی حضور دارد که باتوجه‌به منبع بازی می‌تواند یک جهش‌یافته باشد. از همه مهم‌تر بازی Marvel’s Midnight Suns حال و هوایی مشابه بهترین داستان‌های مردان ایکس دارد. بازی در سبک استراتژی تیمی است که در آن شخصیت‌ها همه با هم در یک عمارت عجیب حضور دارند. در نبرد آنها به هم تکه می‌اندازند و در خانه سربه‌سر هم گذاشته و روابط دوستانه و عاشقانه شکل می‌دهند.

X-Men Cartoon Maker

سال انتشار: ۱۹۹۶

پلتفرم: کامپیوتر

X-Men Cartoon Maker بیشتر از اینکه بازی باشد یک سندباکس برای خلق اپیزودهای X-Men: The Animated Series خودتان با استفاده از مدل شخصیت‌ها، ساند افکت‌ها و تصاویر پیش‌زمینه این مجموعه به همراه موسیقی‌هایی است که برای سکانس‌های مبارزه و رویارویی مهم تهیه شده است. طراحی سکانس‌ها و استفاده از ابزارهای ساخت کارتون کمی زمخت و دشوار هستند اما نتیجه نهایی می‌تواند به طرز فوق‌العاده‌ای خنده‌دار باشد. شما را به تماشای ویدئوی زیر دعوت می‌کنیم تا ببینید می‌توانید چه چیزهایی با استفاده از X-Men Cartoon Maker خلق کنید.

X-Men

سال انتشار:‌ ۱۹۹۳

پلتفرم: سگا جنسیس

عده‌ای شاید با قراردادن این بازی انحصاری سگا جنسیس به‌خاطر سختی بالایش در لیست با من موافق نباشند اما من می‌خواهم توجه این دست از خوانندگان را به توجه فوق‌العاده به جزئیاتی که برای هر چهار شخصیت قابل بازی شده و بخش پایان بازی آن جلب کنم. سایکلوپس، نایت کراولر، ولورین و گمبیت در بازی حضور دارند و هر یک قدرت‌های منحصربه‌فردی دارند که با شخصیت‌هایشان تطابق دارد. سایکلوپس از لیزر استفاده می‌کند، نایت کراولر تلپورت می‌کند، ولورین دشمنان را تکه‌تکه می‌کند و گمبیت ورق‌های بازی‌اش را پرتاب می‌کند. شما در نقش این چهار نفر که در Danger Room گیر افتاده‌اند بازی می‌کند و «جان‌هایتان» صرفاً همین چهار شخصیت قابل بازی هستند. ازآنجایی‌که هر یک قابلیت‌های خاص دارند به پایان رساندن این بازی سکوبازی اکشن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق رویکردتان به هر لول و باس بود. ازاین‌رو بخش‌های پایانی بازی شکلی کاملاً عجیب و باورنکردنی به خود می‌گیرند: برای به پایان رساندن شبیه‌ساز Danger Room شما باید «کامپیوتر را ریست کنید» که خوب شاید با خودتان فکر کنید با فشاردادن یک دکمه بر روی کنترلر شدنی است نه؟ خیر شما باید دکمه واقعی «ریست» بر روی سگا جنسیس را فشار دهید و اگر این دکمه را بیش از حد فشار دهید کنسول ریست شده و شما تمامی پیشروی خود را از دست می‌دهید. این قابلیت در سال ۱۹۹۳ اجرایی شده بود و من واقعاً برای کسانی که این بازی را ساختند احترام قائلم و از آن دسته از بازیکنانی که خاطرهٔ این اتفاق هنوز هم آزارشان می‌دهد عذرخواهی می‌کنم.

Marvel United: X-Men

با اینکه بسیاری CMON با بازی تخته‌ای رومیزی‌اش Zombicide می‌شناسند این سازنده سری بازی جدیدی به نام Marvel United نیز طراحی کرده است. بازی اورجینال در سال ۲۰۲۰ در کیک استارتر بیش از ۲.۸ میلیون دلار کمک دریافت کرد که با بازی Marvel United: X-Men دو برابر شد و به ۶ میلیون دلار رسید. این بازی ورقی اکشن بازیکنان را در نقش جهش یافته‌های مردان ایکس مثل ولورین، جین گری، استورم و سایکلوپس قرار می‌دهد تا مقابله با مگنیتو، جاگرنات و سایرین بروند. یکی از ویژگی‌های اصلی بازی طراحی بامزه و چیبی مانند شخصیت هاست. رنگ کردن این قهرمانان کله گنده واقعاً لذت بخش است و قیمت ۳۵ دلاری بازی خریداری آن را آسان می‌کند.

