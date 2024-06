سونی: بازی‌هایمان را روی کامپیوتر عرضه می‌کنیم تا مخاطب پلی‌استیشن بخرد

هالست در جلسه مالی اخیر شرکت به سرمایه‌گذاران این برند اعلام کرد آن‌ها قصد دارند از این پس عناوین لایو سرویس را همزمان برای کنسول‌های پلی استیشن و پی‌سی منتشر کنند. با این حال وقتی صحبت از عناوین داستانی و تک‌نفره شد، او تصمیم استراتژیک‌تری را ارائه داد. چرا که این کمپانی به دنبال ترغیب پی‌سی گیمرها به سوی خرید پلی استیشن و تجربه‌ دنباله‌ی عناوین موردعلاقه‌شان در آن پلتفرم است.

هالست اظهار داشت: «بی‌شک ما عناوین جدید خود (پلی استیشن) را به پلتفرم پی‌سی می‌آوریم و رویکرد دوگانه‌ای در این زمینه خواهیم داشت. در رابطه با بازی‌های لایو سرویس، عناوین خود را از روز عرضه به‌طور همزمان برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر می‌کنیم. اما برای عناوین اصلی خود، شامل بازی‌های تک‌نفره و عناوین داستانی‌ای که شالوده اصلی استودیوهای پلی استیشن در سال‌های اخیر و (به‌طور کلی در) تاریخ ما بوده‌اند، رویکرد استراتژیک‌تری داریم. ابتدا فرنچایزهای معرکه خود را به مخاطبان جدید معرفی می‌کنیم و بدین ترتیب بازیکنان تازه‌ای را می‌یابیم که علاقه زیادی به دنباله‌ی این عناوین داشته و خواستار تجربه‌ی آن‌ها در پلتفرم پلی استیشن هستند».

هالست در ادامه از این گفت که آن‌ها امیدوارند این رویکرد بازیکنان را به‌طور کلی وارد فضای استفاده از پلی استیشن کند. به صورتی که آن‌ها (بازیکنان) به عضوی جداناشدنی از پلتفرم پلی استیشن تبدیل شوند.

او با ذکر آثاری همچون سریال محبوب و موفق لست آو آس (The Last of Us) و اقتباس سینمایی گرن توریسمو (Gran Turismo) توضیح داد: «در واقع این کار همانند کاری است که ما با گسترش بازی‌های عالی خود در رسانه‌های دیگر نظیر سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌ها انجام می‌دهیم. این اتفاق باعث می‌شود بازیکنان جدید به فرنچایز‌های ما ورود کنند».

پس از این جلسه مالی و صحبت‌های هالست در رابطه با استراتژی جدید سونی، رویداد استیت آو پلی را داشتیم که از عناوین متنوع و هیجان‌انگیز پلی استیشن رونمایی کرد. اکنون می‌دانیم بازی لایو سرویس Concord در تاریخ ۲۳ آگوست (۲ شهریور ۱۴۰۳) به‌طور همزمان برای پلی استیشن ۵ و پی‌سی منتشر خواهد شد و از طرف دیگر نسخه بازسازی‌شده‌ی بازی Until Dawn و بازی God of War: Ragnarök از دیگر عناوینی هستند که قرار است به‌زودی در دسترس کاربران کامپیوترهای شخصی قرار بگیرند.

بازی گاد آو وار رگناروک در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) و ریمستر آنتیل داون هم مدتی بعد در بازه نامعلومی از پاییز ۲۰۲۴ برای پی‌سی منتشر خواهند شد.

اخیرا، بازی گوست آو سوشیما (Ghost of Tsushima) برای پی‌سی عرضه شد و توانست با پیشی گرفتن از بازی گاد آو وار (God of War) محصول سال ۲۰۱۸ میلادی در تعداد بازیکن همزمان، به بزرگ‌ترین لانچ در میان عناوین تک‌نفره پلی استیشن روی کامپیوترهای شخصی تبدیل شود.

