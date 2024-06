آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Acolyte تا Mayor of Kingstown

این آخر هفته قرار است به معرفی سریال The Acolyte از دنیای جنگ ستارگان، انیمه My Oni Girl و سریال Mayor of Kingstown بپردازیم.

سرویس آنلاین دیزنی پلاس از زمان شروع به فعالیت خودش توانسته آثار بسیار جذاب و تماشایی‌ای را برای مخاطبان به ارمغان بیاورد که بخش اعظمی از آن‌ها مربوط به سریال‌ها و فیلم‌هایی از دنیای جنگ ستارگان است و حالا سریال جدیدی از این مجموعه ساخته شده که سریال The Acolyte نام دارد و قرار است داستان جدیدی از این فرنچایز را برای مخاطبان و طرفداران به نمایش در بیاورد.

در این مطلب از سری مطالب‌ «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» قرار است به معرفی انیمه My Oni Girl بپردازیم، انیمه‌ای که به تازگی به صورت هم‌زمان روی پرده سینماها و همچنین سرویس آنلاین نتفلیکس پخش شده است. در پایان نیز به معرفی فصل سوم سریال Mayor of Kingstown خواهیم پرداخت، سریالی جنایی و مهیج که با هنرنمایی جرمی رنر در نقش اصلی است.

سریال The Acolyte

منبع متن: gamefa