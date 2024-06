احتمال ساخت فصل سوم و چهارم سریال The Last Of Us وجود دارد

به تازگی کریگ مازین اشاره کرده که احتمال ساخت فصل سوم و چهارم سریال برجسته و موفق The Last Of Us وجود دارد.

فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» بر اساس بازی ویدیویی به همین نام ساخته شده و با هنرنمایی پدرو پاسکال در نقش جوئل و بلا رمزی در نقش الی بوده است. فصل اول سریال توانست به موفقیت بسیار بزرگی در شبکه اچ‌بی‌او دست پیدا کند و حالا نیز فصل دوم آن در حال تولید است.

فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» قرار است داستان بازی دوم این مجموعه یعنی بازی The Last of Us Part II محصول سال ۲۰۲۰ میلادی را اقتباس کند و چندین بازیگر برای نقش‌های بسیار مهم نیز انتخاب شدند و فیلم‌برداری آن نیز در کانادا جریان است.

منبع متن: gamefa