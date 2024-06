طبق گزارش جدید منتشر شده، مایکروسافت در مراحل اولیه ساخت ریمستر دیگری از Halo: Combat Evolved است و عرضه آن برای PS5 را بررسی می‌کند.

این گزارش توسط تام وارن (Tom Warren) از وبسایت The Verge منتشر شده است. گزارش مذکور اطلاعات دیگری از شوکیس بازی‌های ایکس باکس ارائه می‌دهد. ظاهراً مایکروسافت قصد دارد بازی‌های دیگری را تحت عنوان Project Latitude برای پلتفرم‌های دیگر عرضه نماید. با این حال به گفته‌ی تام وارن، بازی‌های Fable، Gears 6 و South of Midnight در حال حاضر برای عرضه روی دیگر پلتفرم‌ها برنامه‌ریزی نشده‌اند. از سوی دیگر بازی جدید DOOM که با نام Doom: The Dark Ages شناخته می‌شود، ظاهراً یک اثر چند پلتفرمی خواهد بود.

بازی Halo: Combat Evolved قبلاً به عنوان بخشی از Halo: Combat Evolved Anniversary یک ریمستر دریافت کرده است. این ریمستر با بهره‌گیری از موتور داخلی استودیوی ۳۴۳ اینداستریز ساخته شده که ابتدا در نوامبر ۲۰۱۱ منتشر گردید و سپس بار دیگر به عنوان بخشی از کالکشن Halo: The Master Chief منتشر شد.