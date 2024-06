گزارش: Fable و South of Midnight در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهند شد؛ عدم عرضه این بازی‌ها برای PS5

تام وارن از وبسایت The Verge طی گزارشی اطلاعاتی از عناوین Fable، Gears 6 و South of Midnight را به اشتراک گذاشته است. به گفته تام وارن، Fable و South of Midnight دو بازی فرست پارتی مایکروسافت هستند که در شوکیس بازی‌های ایکس باکس حضور خواهند داشت. ظاهراً این عناوین قرار است در سال ۲۰۲۵ […]