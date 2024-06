تیزر جدید فصل دوم Arcane منتشر شد

کمپانی نتفلیکس ویدیو تبلیغاتی جدیدی حول محور آثار انیمیشنی خود منتشر کرده که بخشی از آن به فصل دوم سریال جذاب Arcane اختصاص یافته است.

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های سرویس استریم نتفلیکس برخورداری از طیف وسیعی محصولات مختلف برای مخاطبینش بوده که بستری ایده‌آل را برای تماشای آثار سینمایی و تلویزیونی مهیا کرده است. پلتفرمی که میزبان پخش یکی از تحسین شده‌ترین انیمیشن‌های سریالی سال‌های اخیر تحت عنوان Arcane (آرکین) بوده که در اصل اقتباسی از بازی ویدیویی پرطرفدار League of Legends می‌باشد و مخاطبینش شدیداً منتظر پخش فصل دوم آن هستند تا باری دیگر به خیابان‌های زائون و پیلتوور قدم بگذارند.

کمپانی نتفلیکس تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی انیمیشن‌های جذاب و متنوعی را برای مخاطبینش تدارک دیده و به همین سبب نیز ویدیویی را تحت عنوان “Netflix Animation: The Preview for 2024 and Beyond” منتشر کرده که نمایشی کوتاه از تمامی آثار انیمیشنی برای امسال را شامل شده است. ویدیویی که بخشی از آن به فصل دوم آرکین اختصاص یافته و در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

فصل دوم این مجموعه رابطه خواهرانه میان وایولت و جینکس را به چالش کشیده و آن‌ها را در مسیری قرار می‌دهد که علی‌رغم عشقی که نسبت به یکدیگر دارند اما مجبور می‌شوند تا روبروی یکدیگر ایستاده و لحظاتی درام و حماسی را رقم بزنند.

فصل دوم Arcane برای پخش در ماه نوامبر برنامه ریزی شده است.

