گزارش: توسعه بازی Suicide Squad: Kill the Justice League باعث سردرگمی کارمندان جدید شده بود

بر اساس گزارشات، ساختار کامبت بازی Suicide Squad: Kill the Justice League، دائما در حال تغییر بود که کارمندان را سردرگم می‌کرد.

گزارش اخیر جیسون شرایر (Jason Schreier) از بلومبرگ (Bloomberg)، مشکلات توسعه بازی Suicide Squad را روشن می‌کند. به نظر می‌رسد همه مشکلات این بازی، که منجر به ضرری ۲۰۰ میلیون دلاری برای برادران وارنر شد، از همان آغاز پروژه پدیدار شدند.

استودیوی Rocksteady قصد داشته تا پیش از این بازی، ساخت پروژه‌ای با نام Stones را شروع کند. اما در سال ۲۰۱۶، رهبری استودیو تصمیم گرفت که روی بازی Suicide Squad متمرکز شوند و آن را تا سال ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ منتشر کنند.

Rocksteady تصمیم داشت Suicide Squad را بر پایه آثار سرویس محور بسازد که پیش آن، سابقه ساخت چنین عناوینی را نداشت. این تصمیم، احتمالا تحت تاثیر استراتژی‌های برادران وارنر گرفته شده است. در نهایت، تعداد کارمندان استودیو از ۱۶۰ به ۲۵۰ نفر افزایش یافت که مدیریت استودیو را مشکل می‌کرد.

Rocksteady در ابتدا به کارمندان جدید نگفته بود که در حال ساخت بازی سرویس محور Suicide Squad است و تا آن زمان، به ساخت عناوین تک‌نفره مشهور بود. بسیاری از کارمندان، استودیو را به خاطر همین تصمیم ترک کردند. می‌توان آن را به اتفاقات استودیوی Arkane Austin و توسعه Redfall تشبیه کرد.

ریشه‌های کامبت بازی نیز مدام در حال تغییر بود و نهایتا به اکشن اسلحه‌محور، متکی شد. حتی استفاده Captain Boomrang از سلاح گرم کارمندان را گیج کرده بود.

بازی Suicide Squad: Kill the Justice League روی کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC در دسترس است و با وجود بازیکنان کمی که دارد، به‌روزرسانی‌های مختلفی دریافت می‌کند. Season of the Joker – Episode 2: Duality دو هفته پیش برای این بازی منتشر شد. با این حال، انتظار نداشته باشید که بازی مکررا به‌روزرسانی دریافت کند و منتظر اخبار رسمی از سوی Rocksteady باشید.