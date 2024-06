دیگر لوگوی باندای نامکو در ابتدای Elden Ring شما را کور نخواهد کرد

به نظر می‌رسد که با عرضه Elden Ring: Shadow of the Erdtree، لوگوی معروف و منفور شرکت باندای نامکو دیگر بازیکنان را نابینا نخواهد کرد.

بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring پس از مدت‌ها انتظار قرار است که ۲ هفته دیگر، در تاریخ ۲۱ ژوئن (۱ تیر) به دست طرفداران برسد. این بسته‌الحاقی ۱۰۰ سلاح و بیش از ۱۰ باس جدید معرفی خواهد کرد. اما مهم‌تر از همه این‌ها، تغییر صفحه سفید باندای نامکو در ابتدای بازی است.

Iron Pineapple، یوتیوبر مطرح بازی‌های استودیوی From Software که به‌تازگی توانسته پیش از عرضه رسمی Elden Ring: Shadow of the Erdtree را تجربه کند، اعلام کرده که این بسته‌الحاقی تغییری مهم در بازی اصلی ایجاد خواهد کرد.

فراموش کردم که از مهم‌ترین تغییری که با بسته‌الحاقی بر Elden Ring اعمال می‌شود بگویم. آن‌ها [From Software] رنگ پس‌زمینه لوگوی باندای نامکو را تغییر داده‌اند، پس دیگر برای هر بار اجرای بازی کور نخواهید شد.

منبع متن: gamefa